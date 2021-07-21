PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki ilk karşılaşması PSV Eindhoven maçı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı canlı yayınlanacak. Galatasaray taraftarı maçın hangi kanalda yayınlanacağının araştırmasını yapıyor.

21 Temmuz 2021 11:23
PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi saat kaçta başlayacak?
PSV - Galatasaray maçı canlı yayın şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman şifreli mi? aramaları yapılıyor. Yapılan açıklamada maçın şifreli kanalda mı yoksa herkese açık şekilde mi yayınlanacağı belli oldu.
Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maç şifresiz olarak TV8 kanalında yayınlanacak ve maç 22:00'de başlayacak.

PSV - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

PSV - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. Maçtan önce yapılan açıklamada TV8 kanalında yayınlanacak maç saat 22:00'de yayınlanıyor.

PSV - GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PSV - GALATASARAY MAÇI FUTBOLCULARINDAN KİMLER OYNAMAYACAK?

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV cephesinde ise EURO 2020'ye katılan isimlerden Donyell Malen ve Denzel Dumfries izinleri devam ettiği için bu karşılaşmada yer alamayacak.

MUHTEMEL 11 PSV - GALATASARAY

PSV
Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi

Galatasaray
Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed

GALATASARAY 289. KEZ AVRUPA ARENASINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 289. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı.

FATİH TERİM'İN 82. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.

FATİH TERİM PSV - GALATASARAY BASIN TOPLANTISI

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