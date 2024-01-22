Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 16:33

Poyraz ile Aleyna sevgili mi? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Poyraz Yiğit sevgili mi?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz Yiğit, dikkatleri üzerlerine çekerek ilişki durumlarıyla ilgili dedikoduları ve spekülasyonları beraberinde getirdi. Peki, Poyraz ile Aleyna sevgili mi? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Poyraz Yiğit sevgili mi?

Poyraz ile Aleyna sevgili mi? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Poyraz Yiğit sevgili mi?
Abone Ol
Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde parkur sırasında Aleyna'ya karşı olan garip bakışlarıyla gündem olan Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Survivor 2024 ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Survivor tarihinin efsanevi isimlerini yeniden bir araya getiren ve formatta bazı değişiklikler yapan Acun Ilıcalı, her bölüm yaşanan tartışmalar sonucunda küçük dilini yutacak hale geldi.

Yine de oldukça heyecanlı ilerleyen Survivor'da bu sefer parkur sırasında Nagihan'ın sakatlığı sebebiyle verilen arada yaşananlar ekrana damgasını vuruyor.

Bildiğiniz üzere 2021 yılında aynı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz arasında bir şeyler olduğu iddia edilmişti. Fakat bu iddialar hiçbir zaman ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Ki zaten sonrasında Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşadığını ilan ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı da Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le anılmıştı.

İşte tam da bu sırada parkurda sakatlanan Nagihan için verilen arada Poyraz'ın, önünde eğilen Aleyna'ya olan bakışları olay olmuştu.

Survivor All Star'da Poyraz'ın Aleyna'ya Bir Garip Bakışları Dikkat Çekti!

Bu görüntüler sosyal medyada da infial yaratınca Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, olay hakkında açıklama yapma gereğinde bulunuyor.

Yasmin Erbil, Yiğit Alp Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in 'Kamuoyuna duyuru' diyerek paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Demir Ege: 'Fırsatları değerlendiremedik' Beşiktaş Demir Ege: "Fırsatları değerlendiremedik"
Milot Rashica: 'Böyle devam edeceğiz' Beşiktaş Milot Rashica: "Böyle devam edeceğiz"
Svensson: 'Mutlu değiliz' Beşiktaş Svensson: "Mutlu değiliz"
Kamerun Kamerun kazandı, Süper Lig futbolcuları elendi Afrika Kupası Kamerun Kamerun kazandı, Süper Lig futbolcuları elendi
Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki! Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!
Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı! Pendikspor Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı!
Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor! Beşiktaş Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor!
Murat Sancak'tan hakem tepkisi! Adana Demirspor Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş taraftarından protesto! Beşiktaş Beşiktaş taraftarından protesto!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber
2
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi
3
Arda Güler için FLAŞ karar: Transfer
4
Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'ta
5
Ali Koç, Samsunspor maçı sonrası takıma ne dedi?
6
Galatasaray, Lucas Torreira ile uzatıyor
7
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı için açıklama yaptı

SON HABERLER

yukarı ok