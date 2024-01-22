Poyraz ile Aleyna sevgili mi? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Poyraz Yiğit sevgili mi?

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde parkur sırasında Aleyna'ya karşı olan garip bakışlarıyla gündem olan Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Survivor tarihinin efsanevi isimlerini yeniden bir araya getiren ve formatta bazı değişiklikler yapan Acun Ilıcalı, her bölüm yaşanan tartışmalar sonucunda küçük dilini yutacak hale geldi.



Yine de oldukça heyecanlı ilerleyen Survivor'da bu sefer parkur sırasında Nagihan'ın sakatlığı sebebiyle verilen arada yaşananlar ekrana damgasını vuruyor.

Bildiğiniz üzere 2021 yılında aynı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz arasında bir şeyler olduğu iddia edilmişti. Fakat bu iddialar hiçbir zaman ne doğrulandı ne de yalanlandı.



Ki zaten sonrasında Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşadığını ilan ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı da Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le anılmıştı.

İşte tam da bu sırada parkurda sakatlanan Nagihan için verilen arada Poyraz'ın, önünde eğilen Aleyna'ya olan bakışları olay olmuştu.

Bu görüntüler sosyal medyada da infial yaratınca Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, olay hakkında açıklama yapma gereğinde bulunuyor.

Yasmin Erbil, Yiğit Alp Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in 'Kamuoyuna duyuru' diyerek paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşıyor.