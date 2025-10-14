-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Portekiz - Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Portekiz - Macaristan maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 11:50 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ekim 2025 11:50
Portekiz - Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Portekiz - Macaristan maçı canlı izle şifresiz
Portekiz - Macaristan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Portekiz - Macaristan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Portekiz - Macaristan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Macaristan maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Portekiz ve Macaristan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Portekiz - Macaristan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
PORTEKIZ - MACARISTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Portekiz - Macaristan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
PORTEKIZ - MACARISTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ PORTEKIZ - MACARISTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Portekiz, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Portekiz - Macaristan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. PORTEKIZ - MACARISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz - Macaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.