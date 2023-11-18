Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil uzatıldı mı? Ara tatilden sonra 3 gün tatil mi? 2023-2024

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İlk ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala uzatılma iddiaları trend olmuş durumda. Son olarak 30 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fazla bir gün tatil yapan öğrenciler; ara tatil uzatıldı mı ve Pazartesi günü okul var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaykar...Ara tatil uzatıldı mı? Son dakika ara tatilden sonra 3 gün tatil mi? sorusu tekrar gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girmişti.Toplamda 9 gün sürecek olan tatilin uzatılacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda yeni açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.Yılbaşı: 1 Ocak 2024 PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan SalıEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PazarKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 ÇarşambaDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz PazartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos CumaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı