Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un, bu gece Sixers formasıyla ilk maçına çıkmasının beklendiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, dizindeki sakatlıktan kurtulma sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde George'un bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak karşılaşmada 76ers formasıyla ilk maçına çıkmasının beklendiğini söyledi.



George, 14 Ekim'de Atlanta Hawks'a karşı oynanan hazırlık maçında sol dizinde oluşan kemik morluğunun iyileşme sürecinde, sezonun ilk beş maçını kaçırmıştı. Sixers, 34 yaşındaki oyuncuyu sakatlık raporunda şüpheli olarak listeledi.



Bir diğer All-Star oyuncu Joel Embiid de süregelen diz sorunlarıyla uğraşmasından ötürü, bu sezon henüz Philadelphia ile siftah yapamamıştı.



George, geçtiğimiz sezon LA Clippers'ın bir üyesi olarak 22,6 sayı, 3,5 asist ve 5,2 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



