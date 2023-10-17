Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 12:03

Pastırma sıcakları ne zaman? 2023 pastırma sıcakları tarihi

Pastırma sıcakları sonbaharın habercisi ekim ayının ortalarına gelirken gündemdeki yerini aldı. Sonbaharda havaların soğuması sonrasında yaşanan güneşli sıcak günler anlamında kullanılan pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, hangi ay içinde gerçekleşeceği merak konusu oldu. Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte 2023 pastırma yazı hakkında bilgiler...

Pastırma sıcakları ne zaman? 2023 pastırma sıcakları tarihi
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"Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter?" sorularının cevapları, Ekim ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz oluyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 
2023 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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