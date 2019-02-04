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Parejo 2022 yılına kadar Valencia'da

La Liga takımlarında Valencia, Daniel Parejo ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı.

Kaynak: AA
Parejo 2022 yılına kadar Valencia'da
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04 Şubat 2019 17:18
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'da orta saha oyuncusu Daniel Parejo'nun sözleşmesi uzatıldı.

Valencia Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Parejo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Parejo'nun serbest kalma bedelinin 50 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Takım kaptanı Parejo, 2011'den bu yana forma giydiği Valencia'da bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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