Panathinaikos en son ne zaman şampiyon oldu? (Futbol)

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Yunan devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Terim'in gelişiyle birlikte Panathinaikos'un neler yaptığına bakalım…



Panathinaikos en son ne zaman şampiyon oldu?



A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçti.



Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.



Ligde 2. sıradalar



Öte yandan tecrübeli teknik adamı, Yunanistan'da çok zorlu bir görev bekliyor.



10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan ve yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Fatih Terim, Panathinaikos ile şampiyonluğu hedefleyecek.



Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.



Panathinaikos, 13 yıldır şampiyon olamıyor



Son yıllarda Olympiakos'un başarı yakaladığı ligde Panathinaikos, uzun yıllardır şampiyonluk özlemi çekiyor.



Lig tarihinde 20 kez zafere ulaşan yeşil-beyazlılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Henk Ten Cate yönetiminde şampiyon olmuştu.

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