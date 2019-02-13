ÖZET İZLE Fenerbahçe Zenit maçı geniş özet görüntüleri

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'i ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 21. dakikada Islam Slimani kaydetti. Suskun golcü, Zenit ağlarını havalandırdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.Kadıköy'deki ilk maçı kazanarak avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe, Zenit ile rövanş maçını 21 Şubat Perşembe günü TSİ 20:55'te oynayacak. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanş maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit karşısında, ilk 11'inde 8 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynadıklar İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 5'i zorunlu 8 ismi değiştirdi.UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Roberto Soldado kadroda yer almazken, Volkan Demirel, Roman Neustaedter ve Andre Ayew yedek bekledi. Tolgay Arslan da sakatlığı nedeniyle sona anda kadrodan çıkarıldı.Bu isimlerin yerine Yanal, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif Elmas'ı oynattı.Fenerbahçe'de esame listesine ilk 11'de yazılan Tolgay Arslan şoku yaşandı. Isınma sırasında sakatlanan Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas oynadı. Normalde kadroya alınmayan Michael Frey, Tolgay'ın sakatlığıyla 18 kişilik listeye dahil edildi ve yedek bekledi.Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu. Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı. Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti.Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.Fenerbahçe, taraftarının önünde oynadığı maça oldukça etkili başladı. İlk düdükten itibaren golün düşünen Fenerbahçe, Zenit'i yarı sahasına hapsetti. Zenitli futbolcular, ilk yarıda Fenerbahçe'yi durdurmakta zorlanırken, Vicotr Moses'e sık sık yapılan fauller, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine yol açtı.Sarı-lacivertliler, Zenit kalesinde bir an evvel golü bulmak için ataklarını sıklaştırırken, Mathie Valbune va Moses, Rus ekibinin savunmasını açabilmek adına etkili işler yaptılar. Karşılaşmanın 21. dakikasında Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani'nin vuruşu ağlarla buluştu. Son golünü 6 Aralık'ta Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarstı.İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, son dakikalarda çalan bir penaltı düdüğüyle şok yaşadı. Mehmet Topal'ın, Sebastian Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. Robert Mak'ın kullandığı penaltı atışını Harun çeldi. Üst direkten geri dönen topu Harun yeniden kontrol etti ve Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.Karşılaşmanın ilk yarısını %64'e %36'lik üstünlükle kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda tempoyu düşürdü ama oyundaki kontrolü elinden bırakmamaya çalıştı. Zenit, ileride Artem Dzyuba'yı topla buluşturmaya çalıştı ama Martin Skrtel ile Sadık Çifpınar, sarı-lacivertli savunmada hatasıza yakın oynadı.Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarıda yorulan isimleri değiştirerek oyuna taze kan soktu ve bu değişikliklerle Zenit'in etkili olmasını engellemeye çalıştı. Ersun Yanal, Eljif Elmas'ın yerine Andre Ayew'i, Victor Moses'in yerine de Alper Potuk'u sahaya sürmeyi tercih etti. Öte yandan uzatma dakikalarında ise günün çalışkan isimlerinden Valbuena kenara gelirken yerine Roman Neustadter girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında da Zenit'e oyunun her alanında boşluk vermemeye çalışan Fenerbahçe'nin bu planı etkili oldu. Çalan son düdükle birlikte Fenerbahçe avantajlı bir skor elde etti. 21 Şubat'taki rövanş öncesinde 1-0'lık galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi. UEFA listesinde yer almayan Mehmet Ekici ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta Şamil Çinaz'ın müdahalesinin ardından sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Mehmet Ekici'nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır." denildi.Öte yandan hafta sonu Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor maçında forma giymesi beklenmeyen Mehmet Ekici'nin Beşiktaş deribisine yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalan Islam Slimani ile ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi. Ersun Yanal, "Belki de Zenit karşısında gecenin futbolcusu olur" dedi.Islam Slimani konusunda, "Slimani ile ilgili bir tereddütüm yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Slimani'yi anlamak istiyorum ve anlıyorum. O da çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak Slimani bu zorluklarla başa çıkabilecek deneyime sahip. Evet, kötü bir performans ama bu kötü gidecek anlamına gelmez. O zaman hayatta adım atmamamız gerekiyor. Sabah kalkıp, akşam yatana kadar birçok kötülükle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek Fenerbahçe, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadele verecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına ismini yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından aynı turda yer aldığı bu sezon (2018-2019) da bir Rus takımıyla kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova'yı elemiş, 2016-2017'de de Krasnodar'a elenmişti.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Rus ekiplerle mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gole engel olamadı. Fenerbahçe, kupalarda daha önce Lokomotiv Moskova, Krasnodar'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Spartak Moskova ile karşı karşıya gelmişti.Zenit'in Türk takımlarıyla maçları: Zenit, bugüne dek Türk takımlarıyla Avrupa'da bir kez karşılaştı. Organizasyonun UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç, 1-1 berabere sona ermişti. Zenit, 13 yılı aşkın süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.