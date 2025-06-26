ÖTV düzenlemesinde son dakika: ÖTV matrahı değişti mi, ne kadar oldu? Araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi gündeme geldi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, araçlarda ÖTV matrahları değişti. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak olan ÖTV oranları yüde 80 ile 220 arasında değişiklik gösterecek. Binlerce araç kullanıcısı ve satıcısı ÖTV düzenlemesinin detaylarını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini sorguluyor. ÖTV oranları nedir? ÖTV matrah değişikliği ne zaman uygulanacak?

ÖTV düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemeleri yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.

Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Hali hazırda uygulanan ÖTV oranları:

1600 cm³'e kadar - 184.000 TL'yi aşmayan - yüzde 45

1600 cm³'e kadar - 184.000 TL - 220.000 TL arasında - yüzde50

1600 cm³'e kadar - 220.000 TL - 250.000 TL arasında - yüzde 60

1600 cm³'e kadar - 250.000 TL - 280.000 TL arasında - yüzde 70

1600 cm³'e kadar - 280.000 TL üzeri - yüzde 80

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL'ye kadar - yüzde 130

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL üzeri - yüzde 150

2000 cm³'ten 1 fazla - Sınırsız tutarda - yüzde 220