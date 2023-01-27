Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 18:20 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 18:20

Orhan Kemiksiz neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok?

Orhan Kemiksiz neden ayrıldı, neden yok sorusu Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yer almamasından sonra merak ediliyor. Programda danışman olarak görev alan ve oldukça beğenilen Orhan Kemiksiz neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok?

Orhan Kemiksiz neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok?
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programda danışman Orhan Kemiksiz'in olmayışı izleyenleri meraklandırdı. Bu kapsamda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Orhan Kemiksiz programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

ORHAN KEMİKSİZ NEDEN AYRILDI?

Ekranların sevilen programlarından olan Didem Arslan'la Vazgeçme'de danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz artık programda yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Orhan Kemiksiz'in paylaşımı şöyle;

ORHAN KEMİKSİZ KİMDİR?
Orhan Kemiksiz, 1972 yılında, Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretimimi aynı ilçede tamamladıktan sonra, 1992 yılında Elazığ Polis Okulu'na başladı. Eğitimine Eskişehir Üniversitesi Polis Meslek Yüksek Okulu'nda devam ederek, aynı okuldan mezun oldu.
1993 yılında mezun olduktan sonra, İstanbul Asayiş Şube kadrosunda; Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar), Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirlikleri'nde çalıştıktan sonra, şark hizmeti için 1997 yılında Kahramanmaraş iline tayin oldu.

1997-2001 yılları arasında, Kahramanmaraş Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde çalıştıktan sonra, 2001 yılında Ordu iline tayini gerçekleşti.

2001-2009 yılları arasında, Ordu ilinin Fatsa ve Gölköy ilçelerinde, yine Asayiş Büro Amirlikleri'nde çalışarak kariyerine devam etti.

2009 yılında tekrar İstanbul İline tayin oldu ve 2017 yılında Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden, hizmet süresini tamamlayarak kendi isteği ile emekli oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Meslek hayatı boyunca edinmiş olduğu tecrübeler ışığında TV8 ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" isimli programda; cinayet olayları üzerine canlı yayında yorumlar yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 'Temel Bilirkişilik' eğitimini tamamlayanOrhan Kemiksiz, asayiş olayları üzerine avukatlara ve şahıslara danışmanlık ve araştırma hizmeti sunuyor.

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