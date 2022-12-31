Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 14:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 14:46

Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, hayatı

Onur Buldu, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Onur Buldu hayatı

Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, hayatı
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Onur Buldu oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Onur Buldu'nun hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
ONUR BULDU KİMDİR?


Onur Buldu, 4 Ağustos 1982'de dünyaya geldi.

Ebe bir anne ve öğretmen bir babanın çocuğu olan Onur Buldu Bergama'da doğmuştur. Ailesi aslen Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Mezuniyetinden sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. Kariyeri arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oynadığı Keşanlı Ali Destanı iyi bir çıkış yakalamasında katkıya sahiptir.

Organize İşler, Plajda, Berlin Kaplanı, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Cici Babam ve Bayi Toplantısı gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyon kariyerinde de Avrupa Yakası, Benim Annem Bir Melek ve Güldür Güldür Şov yer alır. 2020'de Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedi Dizi Erkek Oyuncusu Ödülünü Güldür Güldür Şov'da gösterdiği performansıyla kazanmıştır. Duygu Koz ile 2020'de evlenmiştir.
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