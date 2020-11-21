BAYERN 10 MAÇ SONRA TAKILDI

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.İlk yarıyı 45. dakikada Eggestein'in attığı golle önde kapatan Werder Bremen, 62. dakikada Goretzka'nın asistinde Kingsley Coman'ın attığı gole engel olamadı ve maç eşitlikle noktalandı.Tüm kulvarlarda üst üste 10 maçını kazanan Bayern Münih, bu skorla birlikte 27 Eylül'deki Hoffenheim yenilgisinin ardından ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan Bayern Münih'in evindeki 9 maçlık galibiyet serisi de noktalandı. Werder Bremen ise Bundesliga'da üst üste 5. beraberliğini alırken, hepsini 1-1'lik sonuçlarla aldı.Lider Bayern Münih puanını 19'a yükseltti, Werder Bremen ise 11 puana ulaştı.Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacakken, Werder Bremen ise Wolfsburg deplasmanına konuk olacak.