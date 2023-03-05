TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amed Sportif'i konuk etti.
Maçın başlangıcından son düdüğü kadar gergin bir atmosferde oynanan ve zaman zaman oyunun durduğu mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Enver Cenk Şahin attı. Amed Sportif'in tek golü 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ten geldi.
Bu sonucun ardından Bursaspor, 22 puana yükseldi. Amed Sportif, 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, Erokspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif, Afyonspor'u ağırlayacak.
Maçın başlangıcından son düdüğü kadar gergin bir atmosferde oynanan ve zaman zaman oyunun durduğu mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Enver Cenk Şahin attı. Amed Sportif'in tek golü 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ten geldi.
Bu sonucun ardından Bursaspor, 22 puana yükseldi. Amed Sportif, 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, Erokspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif, Afyonspor'u ağırlayacak.
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