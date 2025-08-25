Olaitan Göztepe taraftarının gözdesi oldu

Süper Lig'in ilk 3 haftasında deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin yeni transferlerinden Ishola Junior Olaitan takımın gözdesi haline geldi.



David Tijanic'in ayrılmasının ardından orta sahada oyun kurucu görevini üstlenen Beninli futbolcu, 3 maçta sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.



3 maça da ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 221 dakika süre aldı. Oyun aklı ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken Olaitan, son Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepe'nin ilk golünü kaydetti.



Fransa 2'nci Lig ekibi Grenoble'dan transfer edilen Olaitan, 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.



Duran toplarda da etkili bir performans ortaya koyan 10 numara, gelecek vaad eden isimler arasına adını çabucak yazdırdı.



