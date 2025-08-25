25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Olaitan Göztepe taraftarının gözdesi oldu

Göztepe'nin Grenoble'den kadrosuna kattığı Ishola Junior Olaitan, yeni takıma formda başladı.

calendar 25 Ağustos 2025 12:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'in ilk 3 haftasında deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin yeni transferlerinden Ishola Junior Olaitan takımın gözdesi haline geldi.

David Tijanic'in ayrılmasının ardından orta sahada oyun kurucu görevini üstlenen Beninli futbolcu, 3 maçta sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.

3 maça da ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 221 dakika süre aldı. Oyun aklı ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken Olaitan, son Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepe'nin ilk golünü kaydetti.

Fransa 2'nci Lig ekibi Grenoble'dan transfer edilen Olaitan, 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.

Duran toplarda da etkili bir performans ortaya koyan 10 numara, gelecek vaad eden isimler arasına adını çabucak yazdırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
