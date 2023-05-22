Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 11:21

Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? 2023 okullar ne zaman tatil? (2023 MEB tatil takvimi)

Okulların kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha karne günü tarihine çevrildi. Okulların kapanış ve karnelerin dağıtılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle kamuyoyuyla paylaşılmıştı. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? 2023 okullar ne zaman tatil? (2023 MEB tatil takvimi)
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Karne gününün ne zaman olduğu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, MEB tarafından belirtilen okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Özer'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

- 1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

- Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

- Deprem bölgesine 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.


2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

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