Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? 2023 okullar ne zaman tatil? (2023 MEB tatil takvimi)

Özer'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Karne gününün ne zaman olduğu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, MEB tarafından belirtilen okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.- 16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık- 1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.- Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.- Deprem bölgesine 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.