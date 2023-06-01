Haber Tarihi: 01 Haziran 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 12:05

Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Liseler ne zaman kapanıyor?

2023 Okulların kapanacağı tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. İşte 2023 ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanacağı tarihi..

Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Liseler ne zaman kapanıyor?
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Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? 2023 okullar ne zaman tatil? (2023 MEB tatil takvimi) 2023 Okullarda yaz tatili tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. 17-21 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatilini yapan öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve veliler de son günlerde "2023 okullarda yaz tatili olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları bulunuyor. İşte MEB 2023 yaz tatili ve okulların kapanış tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Özer'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

- 1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

- Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

- Deprem bölgesine 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okulların kapanacağı ve dönemin sona ereceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dönem 16 Haziran'da sona erecek.

Bakan Özer açıklamasında herhangi bir uzatma yapılmayacağına dikkat çekerek okulların Haziran ayında kapanacağını duyurdu.

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Yaz tatilinin kısalmasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. MEB 2023-2024 çalışma takviminin açıklanmasıyla yaz tatilinin biteceği tarih belli olacak.

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