ÖABT ne demek, ne anlama geliyor?

ÖABT açılımıyla "Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi", öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.ÖABT'ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği (Hürriyet)KPSS sınavlarına girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Aday İşlemleri sisteminde kayıtlı, güncel fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını internet üzerinden tamamlayabilirler. ÖSYM sisteminde fotoğrafın süresi dolmuştur uyarısı alan adaylar Sınav Koordinatörlüklerinden fotoğraflarını güncelleyebilirler.2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 20202020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 20202020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 20202020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 20202020 EKPSS: 11 Ekim 20202020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 20202020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 20202020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020KPSS Ön Lisans 25 Ekim 2020 tarihinde, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık 2020 tarihinde 2020 KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) bilgilerinden sorular sorulacak.