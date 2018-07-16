Nusret'in Bebek'teki şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

16 Temmuz 2018 11:44
Nusret'in Bebek'teki şubesi mühürlendi
Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Ünlü restoranın önüne ise "Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.
DHA
 

DHA

Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca "Biz burada esnafız. Duyduğumuza göre sabah zabıta ekipleri gelip mühürlemiş. Zaten bir sene olmuştu açılalı" dedi. 

Kaynak: Sözcü

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