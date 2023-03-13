Haber Tarihi: 13 Mart 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 16:10

Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ilk etapta depremzedeler üniversite yurtlarına yerleştirilmişti. Ardından ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile sürdürebileceği bilgisi paylaşıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamada bahar döneminin 20 Şubat'ta online olarak başlayacağı vurgulanırken Nisan ayı için yüz yüze eğitim kararının değerlendirileceği belirtildi. Öğrenciler vize ve final sınavları ile birlikte diğer değerlendirmelerin uzaktan nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki Nisan'da üniversiteler açılacak mı? İşte, YÖK'ün son yaptığı açıklama

Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar nisan ayı için yüz yüze eğitim kararının değerlendirileceği ifade edilmişti. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konusundaki son gelişmeleri merak ediyor. Öğrenciler, vize, final ve diğer değerlendirme süreçlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte, son gelişmeler... 
ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartların olumlu hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."dedi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
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