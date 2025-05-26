Nihat Kahveci: 'Şenol Güneş konuşulmaya başlanır!'

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sezonu Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Kontraspor yorumcusu ve eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
"OYUNCULAR, TARAFTARI MAÇTAN KOPARDI"
"Bugün 25 Mayıs, inanılmaz bir gün yaşıyoruz ama kötü olan bir şey var o da Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı, maçın başında coşkulu, heyecanlı... Taraftar, 'Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan fark yemişiz' demeden stada geldi. İnanılmaz tezahürat vardı, maçın içindeydiler. Oyuncuların performansı, taraftarı maçtan aldı."
"TARAFTARIN AKLIYLA BU KADAR OYNANMAZ"
"Beşiktaş şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a karşı 3.lük yarışı verse daha fazla şansı vardı. Alanya ve Rize'ye 5 puan bıraktı. Bu taraftarın aklıyla bu kadar oynanmaz ya! Sen Lyon'u, Bilbao'yu, Trabzon'u, Fener'i 2 kere, Galatasaray'ı 2 kere yeniyorsun ama puan kaybettiğin maçlara bak."
"OLE HOCA BURASI BEŞİKTAŞ"
"Beşiktaş taraftarı, takıma küsmemiş maça gitmiş. Çok da güzel atmosfer vardı bugün. Hem de İstanbul'un böyle kalabalık olduğu bir günde. Bunun karşılığı bu mu olur ya! Ole Hoca, burası Beşiktaş ha! Bunları sana yazmıyorum ama kendine yazdırmak için her şeyi yapıyorsun. Dakika 90'daki değişiklikler ne ya! Beşiktaş teknik direktörü, 90'da 2 savunmacı çıkarıp 2 savunmacı mı alır ya!"
"BU KADROYA VAR YA..."
"Bu kadroda Rafa Silva, Gedson, Paulista, Masuaku, Mert Günok… Diğerleri giderse bir gram üzülmem. Semih çok iyi sezon geçirmedi 10 dakika oyuna alıyorsun, Mustafa koşuyor diye alıyorsun, Muçi bir tane şut atacak diye sahada. Arroyo yetenekli, halı sahaya koy dünyanın en iyi topçularından biri olur. Rafa Silva, çok uğraştı gol atsın diye. Arroyo'yu da beğenmedim bugün. Bu kadroya var ya... Atacaksın bombayı, bi patlayacak, saydığım oyuncular kalacak üzerine ekleme yapacaksın."
"ŞENOL GÜNEŞ KONUŞULMAYA BAŞLANIR"
"Şenol Güneş boşta değil mi? Beşiktaş'ın efsanevi teknik direktörlerinden biri. Konuşulmaya başlanır. Bizim futbol ortamı böyle. Bunlar normal şeyler."
"OYUNCULAR, TARAFTARI MAÇTAN KOPARDI"
"Bugün 25 Mayıs, inanılmaz bir gün yaşıyoruz ama kötü olan bir şey var o da Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı, maçın başında coşkulu, heyecanlı... Taraftar, 'Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan fark yemişiz' demeden stada geldi. İnanılmaz tezahürat vardı, maçın içindeydiler. Oyuncuların performansı, taraftarı maçtan aldı."
"TARAFTARIN AKLIYLA BU KADAR OYNANMAZ"
"Beşiktaş şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a karşı 3.lük yarışı verse daha fazla şansı vardı. Alanya ve Rize'ye 5 puan bıraktı. Bu taraftarın aklıyla bu kadar oynanmaz ya! Sen Lyon'u, Bilbao'yu, Trabzon'u, Fener'i 2 kere, Galatasaray'ı 2 kere yeniyorsun ama puan kaybettiğin maçlara bak."
"OLE HOCA BURASI BEŞİKTAŞ"
"Beşiktaş taraftarı, takıma küsmemiş maça gitmiş. Çok da güzel atmosfer vardı bugün. Hem de İstanbul'un böyle kalabalık olduğu bir günde. Bunun karşılığı bu mu olur ya! Ole Hoca, burası Beşiktaş ha! Bunları sana yazmıyorum ama kendine yazdırmak için her şeyi yapıyorsun. Dakika 90'daki değişiklikler ne ya! Beşiktaş teknik direktörü, 90'da 2 savunmacı çıkarıp 2 savunmacı mı alır ya!"
"BU KADROYA VAR YA..."
"Bu kadroda Rafa Silva, Gedson, Paulista, Masuaku, Mert Günok… Diğerleri giderse bir gram üzülmem. Semih çok iyi sezon geçirmedi 10 dakika oyuna alıyorsun, Mustafa koşuyor diye alıyorsun, Muçi bir tane şut atacak diye sahada. Arroyo yetenekli, halı sahaya koy dünyanın en iyi topçularından biri olur. Rafa Silva, çok uğraştı gol atsın diye. Arroyo'yu da beğenmedim bugün. Bu kadroya var ya... Atacaksın bombayı, bi patlayacak, saydığım oyuncular kalacak üzerine ekleme yapacaksın."
"ŞENOL GÜNEŞ KONUŞULMAYA BAŞLANIR"
"Şenol Güneş boşta değil mi? Beşiktaş'ın efsanevi teknik direktörlerinden biri. Konuşulmaya başlanır. Bizim futbol ortamı böyle. Bunlar normal şeyler."
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