Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A 4B 4C EYT SGK 2023 emekli olursam ne kadar maaş alırım?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

'Ne kadar emekli maaşı alacağım?' Sorusunun yanıtı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ekim 1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, yasanın resmi olarak yasalaşmasıyla birlikte emeklilik hakkı kazandı. Emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce kişi ise ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplamaya çalışıyor. SGK tarafından hizmete sunulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla, emeklilik hakkı kazanan binlerce kişi maaş hesaplaması yapabiliyor. İşte EYT emekli maaşı sorgulama ekranı.SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;T.C Kimlik numarası,SSK Sicil Numarası,Baba adı,Nüfus il,Doğum tarihi bilgileri.'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.Doğum tarihi,Cinsiyet,4A çalışma süresiBaşlangıç ve bitiş tarihi.Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti.Önceki maaş: 6 bin 78 TLZamlı maaş: 7 bin 901 TLSSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLSSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TLZamlı maaş: 6 bin 327 TLBağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLBağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLGenel müdür 1/4 29.809,00 TL'den 38.751,70 TL,Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 TL'den 20.602,40 TL,Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 TL'den 12.619,10 TL,Öğretmen 1/4 12.276,00 TL'den 15.958,80 TL,Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00'den 35.846,20 TL,Başkomiser 3/1 15.810,00 TL'den 20.553,00 TL,Polis memuru 8/1 13.747,00 TL'den 17.871,10 TL.Uzman doktor 1/4 18.853,00'den 24.508,90 TL,Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00'den 15.376,40 TL,Mühendis 1/4 16.205,00 TL'den 21.066,50 TL,Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 TL'den 13.130,00 TL,Profesör 1/4 25.984,00 TL'den 33.779,20 TL,Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 TL'den 19.904,30 TL,Vaiz 1/4 12.752,00 TL'den 16.577,60 TL maaş alacak.