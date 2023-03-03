Haber Tarihi: 03 Mart 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 14:04

Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A 4B 4C EYT SGK 2023 emekli olursam ne kadar maaş alırım?

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bununla birlikte "Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A 4B 4C EYT SGK 2023 emekli olursam ne kadar maaş alırım?" soruları da tekrar gündeme geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 395 oyla kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.

Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A 4B 4C EYT SGK 2023 emekli olursam ne kadar maaş alırım?
Abone Ol
'Ne kadar emekli maaşı alacağım?' Sorusunun yanıtı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ekim 1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, yasanın resmi olarak yasalaşmasıyla birlikte emeklilik hakkı kazandı. Emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce kişi ise ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplamaya çalışıyor. SGK tarafından hizmete sunulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla, emeklilik hakkı kazanan binlerce kişi maaş hesaplaması yapabiliyor. İşte EYT emekli maaşı sorgulama ekranı.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.


2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 EYT'den emekli olan kamu çalışanlar ne yapacak?

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.

Emekli memur zammı ne kadar?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Memur maaşı ne kadar?

Genel müdür 1/4 29.809,00 TL'den 38.751,70 TL,
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 TL'den 20.602,40 TL,
Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 TL'den 12.619,10 TL,
Öğretmen 1/4 12.276,00 TL'den 15.958,80 TL,
Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00'den 35.846,20 TL,
Başkomiser 3/1 15.810,00 TL'den 20.553,00 TL,
Polis memuru 8/1 13.747,00 TL'den 17.871,10 TL.
Uzman doktor 1/4 18.853,00'den 24.508,90 TL,
Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00'den 15.376,40 TL,
Mühendis 1/4 16.205,00 TL'den 21.066,50 TL,
Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 TL'den 13.130,00 TL,
Profesör 1/4 25.984,00 TL'den 33.779,20 TL,
Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 TL'den 19.904,30 TL,
Vaiz 1/4 12.752,00 TL'den 16.577,60 TL maaş alacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Romain Saiss Ada yolcusu! Türkiye Transferler Romain Saiss Ada yolcusu!
Fenerbahçe'de Enner Valencia dalya diyecek Fenerbahçe Fenerbahçe'de Enner Valencia dalya diyecek
Karagümrük, Sivasspor'u konuk edecek! Fatih Karagümrük Karagümrük, Sivasspor'u konuk edecek!
SON DAKİKA: MERAL AKŞENER AÇIKLAMA CANLI YAYIN Meral Akşener konuşması Gündem SON DAKİKA: MERAL AKŞENER AÇIKLAMA CANLI YAYIN Meral Akşener konuşması
Ümraniyespor'da Trabzonspor öncesi son durum! Ümraniyespor Ümraniyespor'da Trabzonspor öncesi son durum!
Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Türkiye Transferler Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha!
Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu!
Ekşi Sözlük kapatıldı mı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Gündem Ekşi Sözlük kapatıldı mı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?
Beşiktaş'ta Jackson Muleka pişmanlığı! Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Jackson Muleka pişmanlığı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Andrey Santos eski kulübüne döndü
2
Galatasaray'dan Belotti hamlesi!
3
iddaa'da şampiyonluk oranları değişti!
4
Galatasaray istiyordu, fiyatı artıyor!
5
Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı
6
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu!
7
Kerem Aktürkoğlu için Milan iddiası!

SON HABERLER

yukarı ok