Nasıl oruç açılır? Oruç açma duası oku, hangi dua okunur?

Ramazan ayında nasıl oruç açılır ve oruç açarken hangi dualar okunur? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte oruç açarken yapılması gerekenler ve okunabilecek dualar...

01 Mayıs 2021 16:52
Nasıl oruç açılır? Oruç açma duası oku, hangi dua okunur?
Ramazan'da oruç nasıl açılır? sorusunun yanıtı burada! Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar nasıl oruç açılacağını ve hangi duaların okunacağını merak ediyor. İşte tüm merak edilenlerin yanıtı ve detaylar...

RAMAZAN'DA NASIL ORUÇ AÇILIR? ORUÇ DUALARI
Peygamber Efendimiz (sav) iftar yemeğini acele tutarken, sahur yemeğini geciktirirdi. İmsak vaktinin girmesine yakın zamana kadar bekler, o zaman gelince yer içerdi. Çünkü, yemek ne kadar geç yenirse o kadar geç acıkılır, oruca daha hazırlıklı olunur. Ümmetine de aynı şekilde sahur yemeğine kalmasını tavsiye ederdi. "Sahur yemeği yiyin, zira sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari, Savm: 20, Müslim, Sıy,m: 45; Tirmizî, Savm: 17; Nes,i, Savm: 18.) "Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler." (Müsned, 3:44)
Uzmanlarda uzun yaz günlerinde vücutta önemli oranda su kaybının yaşanacağından dolayı sahur yemeğine kalkılması gerektiğini ve normal bir insanın günlük ihtiyacı olan 2-2,5 litre suyun iftar ile sahur arasında azar azar tüketilmesi gerektiğini tavsiye ederler. Vücudun ihtiyaç duyduğu su ihtiyacının sadece sahur vaktinde tüketilmesinin doğru olmayacağı, mutlaka iftar ile sahur arasında geniş bir zaman dilimine yayılması gerektiğini söylerler.

ORUÇ DUALARI

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;
-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

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