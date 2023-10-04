Haber Tarihi: 04 Ekim 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 17:34

n11 çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Ekim 2023 n11 erişim sorunu

İnternette online alışveriş sitesi olan n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. n11'e an itibariye erişim sağlanamamakta. Peki, n11 çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Ekim 2023 n11 erişim sorunu

n11 çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Ekim 2023 n11 erişim sorunu
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Türkiye'nin dev alışveriş sitelerinden n11 öncülük ediyor. N11 indirimlerinden yararlanmak isteyenler siteye yoğun giriş yapıyor. Birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Peki, N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır? İşte detaylar… 
N11 ÇÖKTÜ MÜ?

N11 sitesine an itibarıyla birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. N11 sitesinde yaşanan yoğunluk sisteme erişimi zorlaştırıyor olabilir. Sitede zaman zaman kopmalar yaşansa da genel olarak bir çökme söz konusu değil.

N11 NEDEN AÇILMIYOR?

N11'de erişim sorunu yaşayanların sayfayı kapatarak yeni bir sunucudan bağlanması gerekiyor. 

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