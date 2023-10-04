n11 çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Ekim 2023 n11 erişim sorunu

Türkiye'nin dev alışveriş sitelerinden n11 öncülük ediyor. N11 indirimlerinden yararlanmak isteyenler siteye yoğun giriş yapıyor. Birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Peki, N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır? İşte detaylar…N11 sitesine an itibarıyla birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. N11 sitesinde yaşanan yoğunluk sisteme erişimi zorlaştırıyor olabilir. Sitede zaman zaman kopmalar yaşansa da genel olarak bir çökme söz konusu değil.N11'de erişim sorunu yaşayanların sayfayı kapatarak yeni bir sunucudan bağlanması gerekiyor.