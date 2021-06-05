Muslera'dan transfer tavsiyesi

Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray 'ın yedek kalecileri Fatih Öztürk ile Okan Kocuk pek güven vermemişti. Galatasaray'da performanslarıyla Uruguaylı eldiveni aratan ikiliden Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncuya, 'Kulüp bul' mesajı gönderilirken, Muslera'dan flaş bir öneri geldi.Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Muslera, Karagümrük'le yollarını ayıran Aykut Özer'i işaret etti. Bonservisi elinde olan deneyimli kaleciyle önümüzdeki günlerde temas başlayabilir.Hatırlanacağı üzere Aykut Özer geçtiğimiz dönemlerde kendisine idol olarak gördüğü Muslera'nın eldivenleri ile maçlara çıkıyordu.