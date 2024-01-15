Muslera'dan şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Muslera "Zor bir maç oldu, hepsi gibi... Her rakibe karşı elimizden geleni yapıyoruz. Daha rahat olmamız için başta skoru almalıyız. Şu anda iyi durumdayız, kapasitesi yüksek oyuncularımız var." dedi.
Şampiyonlukla ilgili konuşan Muslera "Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Normal olan şey bizim şampiyon olmamız. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Büyük takımlara karşı mücadele edeceğiz, sonunda istediğimiz şeye ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Muslera "Zor bir maç oldu, hepsi gibi... Her rakibe karşı elimizden geleni yapıyoruz. Daha rahat olmamız için başta skoru almalıyız. Şu anda iyi durumdayız, kapasitesi yüksek oyuncularımız var." dedi.
Şampiyonlukla ilgili konuşan Muslera "Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Normal olan şey bizim şampiyon olmamız. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Büyük takımlara karşı mücadele edeceğiz, sonunda istediğimiz şeye ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.