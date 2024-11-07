Mourinho'ya Okan Buruk emsaliyle karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Trabzonspor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.
Mourinho'nun daha fazla ceza almasını ise daha önce Okan Buruk konusunda verilen emsal karar önledi. Portekizli teknik adam, daha önceki emsal karar nedeniyle rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden daha fazla ceza almadı.
PFDK'nin Mourinho konusundaki o açıklaması şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."
OKAN BURUK'UN EMSAL KARARI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçının ardından PFDK'ye sevk edilmiş ve ceza almamıştı. İşte o açıklama:
"Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın incelenmesinde; Futbol Disiplin Talimatı'nın 75/2. maddesi "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz." hükmünü içermektedir. Bu hüküm karşısında resmi yayıncı kuruluş tarafından tespit edilen görüntülerin VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda delil olarak kullanılamayacağının kabulü zorunludur. Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusunun söylediği iddia edilen sözlerin muhatabı hakem de dâhil olmak üzere hiçbir müsabaka görevlisinin raporunda geçmediği, Talimatın 75/2.maddesi uyarınca kullanılamayacak olan yayıncı kuruluş görüntüleri dışında başkaca bir delil bulunmamakla kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."
Mourinho'nun daha fazla ceza almasını ise daha önce Okan Buruk konusunda verilen emsal karar önledi. Portekizli teknik adam, daha önceki emsal karar nedeniyle rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden daha fazla ceza almadı.
PFDK'nin Mourinho konusundaki o açıklaması şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."
OKAN BURUK'UN EMSAL KARARI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçının ardından PFDK'ye sevk edilmiş ve ceza almamıştı. İşte o açıklama:
"Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın incelenmesinde; Futbol Disiplin Talimatı'nın 75/2. maddesi "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz." hükmünü içermektedir. Bu hüküm karşısında resmi yayıncı kuruluş tarafından tespit edilen görüntülerin VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda delil olarak kullanılamayacağının kabulü zorunludur. Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusunun söylediği iddia edilen sözlerin muhatabı hakem de dâhil olmak üzere hiçbir müsabaka görevlisinin raporunda geçmediği, Talimatın 75/2.maddesi uyarınca kullanılamayacak olan yayıncı kuruluş görüntüleri dışında başkaca bir delil bulunmamakla kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."