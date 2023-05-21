Haber Tarihi: 21 Mayıs 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 12:20

Motorine zam var mı? 21 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 21 Nisan (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 21 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 21 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 21 NİSAN (BU GECE)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor.

Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.58 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.81 TL'den satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE


İstanbul

Motorin litresi 19.34

Benzinin litresi 19.81

Ankara

Motorin litresi 19.7

Benzinin litresi 20.16

İzmir

Motorin litresi 19.08

Benzinin litresi 20.15

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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