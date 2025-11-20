Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 11:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 11:01

Motorine zam var mı? 20 Kasım 2025 motorine, mazota zam gelecek mi?

Motorine yapılacak zammın piyasayı nasıl etkileyeceği gündemdeyken, büyük şehirlerde benzin ve LPG için de beklentiler yakından takip ediliyor. Peki, Benzin, LGP ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam gelecek mi?

Motorine zam var mı? 20 Kasım 2025 motorine, mazota zam gelecek mi?
Abone Ol
Güncel benzin ve motorin fiyatları akaryakıta zam beklentisi ile beraber araştırılmaya başlandı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzin, LGP ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam gelecek mi?

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorinin litre fiyatına 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 lira civarında zam bekleniyor.

20 KASIM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
İSTANBUL:

Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 54.89 TL
Motorin fiyatı: 57.63 TL
LPG fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 54.73 TL
Motorin fiyatı: 57.49 TL
LPG fiyatı: 27.08 TL

ANKARA:

Benzin fiyatı: 55.76 TL
Motorin fiyatı: 58.65 TL
LPG fiyatı: 27.60 TL

İZMİR:

Benzin fiyatı: 56.09 TL
Motorin fiyatı: 58.99 TL
LPG fiyatı: 27.53 TL
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fred'den Galatasaray derbisi için mesaj! Fenerbahçe Fred'den Galatasaray derbisi için mesaj!
TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025-2026 Gündem TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025-2026
Mbaye Diagne 1. Lig'in gol kralı Spor Toto 1. Lig Mbaye Diagne 1. Lig'in gol kralı
24 Kasım: Öğretmenler Günü tatil mi? 2025 Gündem 24 Kasım: Öğretmenler Günü tatil mi? 2025
Akın Gürlek: 'Bir operasyon daha olabilir' Trendyol Süper Lig Akın Gürlek: "Bir operasyon daha olabilir"
2026'da seçim var mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Gündem 2026'da seçim var mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?
Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i netleşiyor Galatasaray Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i netleşiyor
Beşiktaş'a Salih Özcan çağrısı! Beşiktaş Beşiktaş'a Salih Özcan çağrısı!
Motorine zam var mı? 20 Kasım 2025 motorine, mazota zam gelecek mi? Gündem Motorine zam var mı? 20 Kasım 2025 motorine, mazota zam gelecek mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası
2
Montella'nın ricası: 27. haftanın ertelenmesi
3
Antony: "Sofyan Amrabat'ı duyunca heyecanlandım!"
4
Fenerbahçe'nin transferine kayıp ilanı verdiler: Amara Diouf
5
A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor!
6
Osimhen: "Derbide oynamak istiyorum"
7
Benfica ve Club Brugge, Rafa Silva'yı bekliyor!!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.