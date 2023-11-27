Motorine zam gelecek mi? 27 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam var mı?

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 27 Kasım 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 27 KASIM (BU GECE)
27 Kasım itibarıyla motorine yada benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Son olarak geçtiğimiz günlerde üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılmıştı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir; AKARYAKIT FİYATLARI 27 KASIM 2023
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.17 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.39 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL 27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.