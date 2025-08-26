26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Mostafa Mohamed Panathinaikos'un gündeminde

Panathinaikos, Ioannidis'in yerine Nantes'ta forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 26 Ağustos 2025 23:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mostafa Mohamed Panathinaikos'un gündeminde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yunan futbolunun genç yeteneklerinden Fotis Ioannidis, Portekiz kulübü Sporting'e transfer oluyor.
 
Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre transferde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
 
Panathinaikos ise Ioannidis'in boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Yunan ekibinin öncelikli hedefi, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed.
 
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Nantes adına başarılı bir performans sergileyen Mohamed, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Panathinaikos'un önümüzdeki günlerde bu transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.