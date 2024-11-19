Morutan, sahalara geri dönüyor!

Galatasaray'dan Pisa'ya transfer olan Olimpiu Morutan, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcunun Aralık ayında ya da Ocak ayının başında oynayabilecek duruma geleceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Morutan, sahalara geri dönüyor!
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19 Kasım 2024 19:41
Galatasaray'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya transfer olan Olimpiu Morutan, uzun bir aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Morutan'ın uzun süren sakatlığı sonrası Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında forma giyecek duruma geleceği belirtildi.

NİSAN AYINDAN BU YANA YOK

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu, Nisan ayında Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta aşil tendonu sakatlığı yaşamıştı. Aşil tendonu kopan Morutan, nisan ayından bu yana sahalardan uzak kaldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralandığı Ankaragücü'nde sakatlanana kadar 35 maçta 5 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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