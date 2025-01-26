Haber Tarihi: 26 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 14:14

Miraç kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? 2025 Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Miraç kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır soruları 2025 Miraç kandili ile tekrar gündeme geldi. Miraç Kandili nedeniyle kandil namazı kılmak isteyen kişiler ise namazın nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu Diyanet üzerinden araştırıyor. Peki, Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Miraç Kandili namazı niyeti ve kılınışı.

Miraç kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? 2025 Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Kandil namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusu, Müslüman aleminin gündem konuları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kandile özel kılacakları namazın saat kaçta gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, Miraç gecesi kandil namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır ve başlar? Miraç kandili namazı saati...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Miraç kandili namazının kılınacağı saat merak ediliyor. Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili'nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 26 Ocak tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili'nde kılınacak olan nafile namazı 12 rekat veya tesbih namazı ise 4 rekat kılınıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, NİYET EDİLİR?

- İlk olarak niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),

- Sübhaneke okunur,

- Sübhaneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,

- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,

- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.

- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.

Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.
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