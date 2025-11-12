Milli yas ilan edildi mi, edilirse ne olur? Milli yas (ulusal yas) nedir, ne zaman ilan edilir?

Türk Hava kuvvetleri'ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliğine katılan uçaklara destek amacıyla bölgede bulunuyordu. Kargo uçağı, Gürcistan hava sahasındayken radardan kayboldu ve ardından dört motorlu uçaktan dumanlar yayılmaya başladı. Dumanların ardından kargo uçağı düşmeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada uçağın enkazına saat 17.00'de ulaşıldığını aktardı. Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit olurken konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Gerçekleşen üzücü kazanın ardından sosyal medyada milli yas beklentisi oluştu. Peki Milli yas ilan edilirse ne olur? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Ulusal yas veya diğer bir ifadeyle milli yas, o ülkede yaşanan acı olay veya kayıp sebebiyle duyulan üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla ilan edilir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kargo uçağının düşmesiyle 20 askeri personel şehit olurken henüz milli yas ilan edilmedi.

Milli yas ilan edildiği durumlarda kamu etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenirken, eğlence programları ve spor müsabakaları iptal edilir. Bayraklar yarıya indirilir ve saygı duruşu gerçekleştirilir. Resmi törenler, milli yasta iptal edilirken bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir. Kamusal alanda yapılacak kutlamalarda benzer şekilde sınırlanabilir.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliklerine katılan Türk uçaklarına destek için bölgede bulunuyordu. Etkinliklerin tamamlanmasının ardından personeli alarak Gence'den hareket eden uçak, bir süre sonra Gürcistan hava sahasına girdi. C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan hava sahasındayken henüz belirlenemeyen bir sebepten düştü ve 20 personel şehit oldu.

Ocak ayında Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.