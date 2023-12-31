Milli Piyango amorti sonuçları 2023 belli oldu mu, açıklandı mı? Milli Piyango amorti rakamları kaç? Sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Yılbaşı çekilişi için bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon lira. Yılbaşı biletleri büyük oranda satılırken, yılbaşı bileti alan vatandaşlar, bir yandan büyük ikramiye hayali kurarken, diğer yandan da amorti kazanan rakamların hangileri olacağını merak ediyor. Amorti biletin ne olduğu ve ne kadar kazandırdığı ise en çok merak edilen sorulardan. İşte amorti bilet ve amorti ikramiye ile ilgili tüm merak edilenler...



MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ RAKAMLARI NE OLDU?



Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu sene amorti rakamları henüz açıklanmadı



AMORTİ NEDİR?



Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, bilete amorti çıkmış olur.



AMORTİ NE KADAR?



Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Bu sebeple aldığınız biletin fiyatı ne kadar ise kazandığınız amorti de o kadar olur.



2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATI NE KADAR?



2024 yılbaşı bilet fiyatları şu şekildedir:



Tam bilet: 400 TL



Yarım bilet: 200 TL



Çeyrek bilet: 100 TL



KAÇ PARA DAĞITILACAK?



024 yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Bu miktarın 400 milyon TL'si büyük ikramiyeye, kalan 1 milyar 955 milyon 650 bin TL ise diğer ikramiyelere ayrılmıştır.







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