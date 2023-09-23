Milli para tekvandoculardan Meksika'da 2 bronz madalya

Milli para tekvandocular, Meksika'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde 2 bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Veracruz şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 3 sıklette 3 milli sporcu mücadele etti.



Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.



Organizasyonun ikinci gününde 4 sıklette 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.



