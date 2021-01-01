Miller: "Kawhi ve PG'nin üzerinde 'Clipper laneti' var!"

Eski NBA yıldızı Reggie Miller, LA Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un üzerinde "Clipper laneti" olduğunu söyledi.



Miller, takımın bu sezon büyük işler yapabilecek bir ekip olduğunu bildiğini, ancak bu yıl bir sonraki seviyeye yükselmek için sözde 'Clipper laneti'nden kurtulmaları gerektiğini açıkladı.



Yakın zamanda The Dan Patrick Show'da konuşan Miller, Clippers'ın bu sıçramayı yapmak için neler yapması gerektiğini şu şekilde anlattı:



"Onlarda o Clipper laneti var. Şehirdeki rakipleri, birçok şampiyonluğa sahip olan Lakers olduğu için, Clippers'ın üzerinde her zaman bir baskı olacak."



"LUKA'YI LİMİTLEYEBİLİRLER"



Miller, ne Lakers'ın ne de Clippers'ın bu playofflarda iyi görünmediğini ve yüklü Batı Konferansında rekabet etmek için bazı adımlar atmaları gerektiğini sözlerine ekledi:



"Kawhi'ı, PG'yi ve Serge Ibaka'yı almaları sonrası, Lakers ve Clippers'ın Batı'daki en iyi iki takım olacağını sanmıştım. Ama şu anda ikisi de öyle görünmüyor. Kawhi'ın üzerinde çok fazla baskı var mı? Kesinlikle. Biri Toronto'da, diğeri de San Antonio'da olmak üzere iki şampiyonluk kazanmıştı.



Seri uzun olacak, ama yine de kritik anlarda Doncic'i savunabilecek çok fazla oyuncuları olduğunu hissediyorum. Kawhi, George ya da Beverley gibi. Yani ona karşı oynayabilecek ve onu limitleyebilecek adamları aslında var."



