Milan, Verona'dan Reijnders ile çıktı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, Verona'dan Reijnders ile çıktı
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21 Aralık 2024 00:55
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan deplasmanda Paolo Zanetti'nin yönetimindeki Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Marcantonia Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta Milan'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Tijani Reijnders kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan ligdeki puanını 27'ye yükseltirken, Hellas Verona 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Roma'yı ağırlarken, Hellas Verona deplasmanda Bologna ile karşılaşacak.

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