Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zaman bitiyor? 2024

Migros Market Ramazan ayının başlamasıyla beraber indirim kampanyalarını başlattı. Bu kapsamda 19 Mart 2024 tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde Aynı Üründen alanlara Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. Peki Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zaman bitiyor? İşte 2024 Mart ayı Migros kampanya günleri ve indirimli ürünler



MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?



Migros'ta Market Ramazan ayında indirim kampanyalarına bir yenisi eklendi. Migros'un her hafta yaptığı kampanyalarına ek olarak 1 alana 1 bedava 2 ay 1 Öde ve 3 al 2 öde gibi birçok kampanyada duyuruldu. Migros'un yeni kampanyasında stoklar hızla tükeniyor.



Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde geçerli olacak. Aynı Üründen 1 Alana 1 Hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında yer alıyor. İşte indirimli ürünler:



Migros her hafta yaptığı 'Seç al' kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. 25 TL'lik alışveriş yapanlara dev indirimler sunuyor.



Paketli Peynirlerde 2.si yüzde 50 İndirim kampanyası bugün son buluyor. Kampanya kapsamında; Süzme peynir, Beyaz peynir, Lor peynir, Üçgen peynir gibi bütün çeşitler bulunuyor. Domates salçası ve sucuklarda tek fiyat kampanyası da bugün son bulan kampanyalar arasında. Tuvalet kağıtlarında yüzde 40 indirim için son 2 gün. Migroskop Katalog fırsatlarındaki indirimler 9 gün sürecek. Sanal Market'e özel 5 al 4 öde kampanyası 27 Mart'ta, Tuvalet temizleyicilerindeki fırsatlar 22 Mart'ta son bulacak.



MİGROS'TA BU HAFTA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER



- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 16'lı: 107, 97 TL



- Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li :221,97 TL



- Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 16'lı: 137,97 TL



- Sinangil Un 5 Kg: 79,90 TL



-Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 194,90 TL



-Hurma Medjoul Kg: 379, 90 TL



- Antrikot Pastırma: 849 TL



- Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 99,90 TL



-Reis Kırmızı İç Mercimek 1 Kg: 59,95 TL

