Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 15:25

Mevduat faizleri artacak mı? 2023 banka mevduat faiz oranları

Türkiye'de yatırımcıların tasarruflarını korumak için mevduat hesaplarına yönelmeleri, bankaların mevduat faiz oranlarını artırmalarına yol açtı. Peki, Mevduat faizleri artacak mı? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faizleri... İşte 2023 banka mevduat faiz oranları

Mevduat faizleri artacak mı? 2023 banka mevduat faiz oranları
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Bankalar arasında rekabetin artmasıyla birlikte mevduat faiz oranları da yükseliyor. Birçok banka, yüksek faiz oranları sunarak müşteri çekmeye çalışıyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. Bankaların sunduğu yüksek mevduat faiz oranları, tasarruf sahiplerine risk almadan gelir elde etme fırsatı sunuyor. Ancak yatırım yapmadan önce faiz oranlarını ve hesap açma koşullarını dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca vergi ve stopaj gibi ek maliyetleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
32 Gün Vadeli 650.000 TL Mevduat

İşte bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat hesapları ve yüksek faiz oranları:

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 672.196 TL
Yıllık faiz oranı: %41,00
Net kazanç: 22.196 TL


Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:

Vade sonu net bakiye: 670.572 TL
Yıllık faiz oranı: %38,00
Net kazanç: 20.572 TL


Akbank Vadeli Mevduat:

Vade sonu net bakiye: 671.655 TL
Yıllık faiz oranı: %40,00
Net kazanç: 21.655 TL


ING e-Turuncu Hesap:


Vade sonu net bakiye: 670.572 TL
Yıllık faiz oranı: %38,00
Net kazanç: 20.572 TL


Aktif Bank N Kolay Bono:

Vade sonu net bakiye: 669.489 TL
Yıllık faiz oranı: %36,00
Net kazanç: 19.489 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap:

Vade sonu net bakiye: 668.948 TL
Yıllık faiz oranı: %35,00
Net kazanç: 18.948 TL


Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 668.948 TL
Yıllık faiz oranı: %35,00
Net kazanç: 18.948 TL


Anadolubank Renkli Hesap:

Vade sonu net bakiye: 668.948 TL
Yıllık faiz oranı: %35,00
Net kazanç: 18.948 TL


Fibabanka Kiraz Hesap:

Vade sonu net bakiye: 668.407 TL
Yıllık faiz oranı: %34,00
Net kazanç: 18.407 TL


Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 663.534 TL
Yıllık faiz oranı: %25,00
Net kazanç: 13.534 TL

Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 662.993 TL
Yıllık faiz oranı: %24,00
Net kazanç: 12.993 TL

ICBC Turkey Günlük Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 665.700 TL
Yıllık faiz oranı: %29,00
Net kazanç: 15.700 TL

Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 665.158 TL
Yıllık faiz oranı: %28,00
Net kazanç: 15.158 TL
Halkbank E-Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 664.617 TL
Yıllık faiz oranı: %27,00
Net kazanç: 14.617 TL


Türkiye Finans Katılım Bankası E Katılma Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 660.941 TL
Yıllık faiz oranı: %20,21
Net kazanç: 10.941 TL
Vakıf Katılım Katılma Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 659.642 TL
Yıllık faiz oranı: %17,81
Net kazanç: 9.642 TL


Albaraka Türk Katılım Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 659.420 TL
Yıllık faiz oranı: %17,40
Net kazanç: 9.420 TL
Bu yüksek faiz oranları, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Her bir vadeli mevduat hesabının kendine özgü avantajları ve şartları bulunuyor.

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