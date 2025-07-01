Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 11:41 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 11:41

Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı?

Taksim ve Şişhane metrosu ve Taksim ile İstiklal'de son durumu bölgede yaşayanlar, çalışanların gündeminde. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede toplantı, yürüyüş, eylem ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin düzenlenmesi 24 saat süre ile yasaklandığı yer aldı. Öte yandan Metro İstanbul'dan da Yenikapı-Hacıosman Metro hattına dair açıklama geldi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı? Taksim-İstiklal açık mı, araç ve yaya trafiğine kapalı mı?

Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı?
Abone Ol
Beyoğlu Kaymakamlığı, kamu düzeni ve toplumsal barışa dikkat çekerek, bölgedeki tüm açık alanlarda 1 Temmuz itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi yapılamayacağını paylaştı. Ayrıca İstanbul Valiliği kararı ile Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı. İşte, detaylar...

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecek.

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ İÇİN KARAR

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından toplanma çağrıları yapıldığı bildirilerek, bahse konu yapılmak istenen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, Kaymakamlık idaresinde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

''Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti! Fenerbahçe Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza Shakhtar bileti!
Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor! Dünya Futbolu Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor!
Bursa Gemlik'te 5.4 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi Gündem Bursa Gemlik'te 5.4 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi
Giordano: 'Abraham sembol olacak' Beşiktaş Giordano: "Abraham sembol olacak"
Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı? Gündem Metrolar kapalı mı? Taksim M2 metrosu kapatıldı mı, açık mı?
Trabzonspor'un transfer rotası Fransa! Trabzonspor Trabzonspor'un transfer rotası Fransa!
Göztepe'den, Dorukhan Toköz'e yakın markaj! Göztepe Göztepe'den, Dorukhan Toköz'e yakın markaj!
Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip! Galatasaray Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
2
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getiriyor!
3
Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı
4
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşım!
5
Juventus'tan Osimhen için yeni hamle
6
Galatasaray'dan Morata'ya izin yok!
7
Galatasaray'ın şartlarını kabul etti: Lucas Perri!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.