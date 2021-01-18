Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberleri

Mesut Özil

, geçen yıl

Acun Ilıcalı

ile birlikte, Çeşme-Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırmıştı. Mesut Özil, Acun Ilıcalı'nın programlarına katılıp, canlı olarak da telefonla bağlanıyordu.



ACUN ILICALI, MESUT ÖZİL İÇİN İSTANBUL'A GELDİ



Fenerbahçe taraftarının transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelirken Acun Ilıcalı da Türkiye'ye döndü



Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşılamıştı



MESUT ÖZİL - ACUN ILICALI TELEFON CANLI BAĞLANTI







ACUN ILICALI'NIN MESUT ÖZİL İLE DANSI

Mesut Özil'in düğünü sonrası partide renkli anlar yaşanmıştı Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in düğününde Acun Ilıcalı dans etmişti



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ACUN ILICALI'NIN FENERBAHÇE SEVDASI



Mesut Özil'in İstanbul'a gelmesi sonrasında Acun Ilıcalı da özel uçağıyla Survivor'ın Dominik'teki çekimlerinden ayrılıp Türkiye'ye geldi. Acun Ilıcalı ve Mesut Özil ikilisi kısa sürede bir araya gelecek. Mesut'un transfer sürecinde kendisine sık sık soru yöneltilen Acun Ilıcalı da bu transferden mutluluk duyuyor. Acun Ilıcalı, " Fenerbahçe için gözümü kırpmadan her şeyi yapabilirim" sözlerine yer vermişti.



Öte yandan Mesut Özil'in Almanya'daki ağabeyi ve aynı zamanda iki menajerinden biri olan Mutlu Özil de bir iki gün içerisinde Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalama aşamasında İstanbul'da bulanacak.





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Yıllardır adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı. Acun Ilıcalı ve Mesut Özil sık sık bir araya gelip Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıyordu. İkisinin Fenerbahçe rüyası da transferin olmasıyla gerçeğe dönüştü.Mesut Özil ile Acun Ilıcalı, Türkiye'de sık sık bir araya geliyordu.