Haber Tarihi: 09 Mayıs 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 12:44

Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak?

PSG'ye veda etmeye hazırlanan Lionel Messi'nin transferine dair gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anlaştığı öne sürüldü. Peki, Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak?

Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak?
Abone Ol
Barcelona'ya veda etmesinin ardından imza attığı PSG'de aradığını bulamayan Lionel Messi, Fransız ekibinden ayrılıyor. Lorient yenilgisi sonrası kulüpten izinsiz Suudi Arabistan'a giden ve kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız, Ligue 1 devini sildi.
Lionel Messi +1 yıllık opsiyonu olmasına karşın bunu kullanmama kararı aldı. PSG deneyimli yıldız için girişimlerde bulunsa da Messi'nin aklında ayrılık var.

Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? 

Adı Barcelona ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Lionel Messi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AFP'nin geçtiği habere göre Lionel Messi, Al-Hilal ile el sıkıştı.

Al-Hilal'in, Messi'nin dışında Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da transfer edeceği öne sürüldü.

Söz konusu haber uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Al-Hilal'in Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.

Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak?

AFP'nin haberine göre; Al Hilal, Lionel Messi ile anlaşma sağladı. Messi yeni sezonda Suudi Arabistan Ligi'nda forma giyecek. Al Hilal'in Messi'ye 400 milyon euro ödeyeceği iddia ediliyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Messi
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray: 'İnan az kaldı az' Galatasaray Galatasaray: "İnan az kaldı az"
Yaz okulu nedir, ne zaman açılacak? Yaz okulu ücretleri 2023 Gündem Yaz okulu nedir, ne zaman açılacak? Yaz okulu ücretleri 2023
Galatasaray'dan Lucas Torreira paylaşımı! Galatasaray Galatasaray'dan Lucas Torreira paylaşımı!
Kamu personeli kimlerdir? Öğretmen kamu işçisi mi? Gündem Kamu personeli kimlerdir? Öğretmen kamu işçisi mi?
Cenk Tosun ve Mario Gomez'den UCL itirafları Beşiktaş Cenk Tosun ve Mario Gomez'den UCL itirafları
Galatasaray'a taraftarından süper destek! Galatasaray Galatasaray'a taraftarından süper destek!
Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak? Gündem Messi Al Hilal'e mi transfer oldu? Messi ne kadara anlaştı, ne kadar kazanacak?
En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur temmuz zammı ne kadar? Gündem En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur temmuz zammı ne kadar?
Beşiktaş'ta Fabio Borini için geri sayım Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Fabio Borini için geri sayım
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Real Madrid - Manchester City: Muhtemel 11
2
Emre Belözoğlu: "Ben 'Galatasaray'ı asla çalıştırmam' demem"
3
Ianis Hagi'den transfer iddilarına cevap!
4
Icardi: "Daha şampiyon olmadık"
5
Galatasaray tek golle farkı 5'e çıkardı!
6
Galatasaray'dan rakiplerine gönderme!
7
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! Kritik 3 maç

SON HABERLER

yukarı ok