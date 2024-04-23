Mert Demir kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilk kez el ele!

Muhabirlere gülümseyerek poz veren ikili, Mert Demir'in aracı ile mekandan ayrıldı.

Gittiği güzellik merkezi çıkışında görüntülenen Serenay Sarıkaya, ilişkisi ile ilgili sorulara "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı" yanıtını vermişti.

Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör Mert Demir, 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul, Beyoğlu'nda doğdu. Müzik kariyerine olan ilgisi, henüz çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra, O Ses Türkiye yarışmasına katılıp sesini duyurarak müzik dünyasında adını duyurdu.

O Ses Türkiye'nin ardından profesyonel kariyerine adım atan Mert Demir, sahne performansları, retro şovmenliği ve çok çeşitli müzik tarzlarındaki başarılı performanslarıyla tanındı.

İlk teklisi olan "Uyan"ı 2017'de yayınlayan Demir, müzikal yolculuğunu pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi farklı tarzlarla sürdürdü.

2019'da "Bak Kollarım Burada" adlı ilk albümünü piyasaya süren sanatçı, "Karakış" ve "Bırak Beni" gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle 2020'deki "Kimim Lan Ben?, Part 1" ve "Kimim Lan Ben?, Part 2" adlı EP albümleri ile dikkat çeken Demir, müzikal çeşitliliği ve özgün tarzıyla kendine özgü bir yer edindi.

2021 yılında Melike Şahin ile birlikte seslendirdiği "Pusulam Rüzgar" ve Mabel Matiz ile olan işbirliği "Antidepresan" gibi başarılı teklikleriyle adından söz ettiren Mert Demir, 2022 yılında "Herkesin Kafa Gidik" ve "Unutma Beni / Unut Gitsin" gibi etkileyici işlere imza attı.

Sadece şarkıcılıkla kalmayan Mert Demir, söz yazarlığı, prodüktörlük ve aranjörlük gibi alanlarda da başarıyla faaliyet gösterdi. Müziğinde geleneksel ve modern öğeleri bir araya getiren sanatçı, şarkılarının yanı sıra canlı performansları ve dijital platformlarda paylaştığı stüdyo performanslarıyla da müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

Mert Demir, farklı enstrümanları çalma becerisi ve çeşitli müzik tarzlarında başarılı performanslarıyla Türkiye'nin müzik sahnesinde önemli bir figür haline gelmiştir. Dinamik sahne enerjisi ve özgün müzik tarzıyla müzikseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.