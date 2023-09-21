Merkez Bankası faiz yükseltirse borsa, hisseler ne olur 2023? | Eylül faiz artırırsa arsa dolar, altın, krediler ne olur?

Son dakika haberi…Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayı itibariyle üst üste üçüncü kez faiz artırımına giden Merkez Bankası eylül ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası atacağı adım merak edilenler arasına girdi. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların da radarına girdi. Bu kapsamda Merkez bankası faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini korumaya devam etti. İşte "Merkez bankası faiz kararı ne olur, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez bankası faiz kararı beklentisi " sorularına cevap olacak tüm detaylar…Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından başlayan faizde artış trendinde bugünkü kararlar merakla bekleniyor. Gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) bugün eylül ayı Faiz Kararı için toplanacak. Hafta başında TL'yi güçlendirmek için bankalara uygulama talimatı gönderilmişti. Bu kararla TL mevduat faizlerinin yüzde 45-50 bandına gelmesi bekleniyor. Bugün toplanacak PPK'da faiz artışına gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tahminler 250 ila 500 baz puan arasında artış olacağı yönünde. Ağırlıklı olarak 500 baz artış olması bekleniyor ancak 600 baz puanlık artışa gidebileceğine yönelik tahminler de var.Merkez Bankası'nın faiz artışının ilk etkileri politika faizine yakın olan faizlerde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı faizleri ile nakit çekim faizleri geliyor. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan politika faiz oranı. Referans oranın bir hesaplama modeli bulunuyor. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle hesaplanıyor. Haziran ayında referans faiz oranı yüzde 0.81, Kredi Kartı Faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66'ydı.Ağustos ayındaki artışın ardından politika faizi yüzde 25 oldu. Böylece referans faiz yüzde 2.26'ya kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan faiz yüzde 2.81'e, gecikme oranı yüzde 3.11'e, nakit çekimlerde kullanılacak olan faiz de yüzde 3.57'ye yükseldi.Bugün PPK'da politika faizinde 500 baz puanlık bir artış yapılırsa politika faizi yüzde 30'a çıkacak. Yapılan hesaplamaya göre bu durumda referans faiz oranı yüzde 2.26'dan yüzde 2.71'e yükselecek. Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz yüzde 2.81'den yüzde 3.26'ya çıkacak. Gecikme faizi yüzde 3.56 olacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. 600 baz puanlık bir artış olursa politika faizi yüzde 31 olacak. Referans faizi yüzde 2.80 olurken, kredi kartlarına uygulanacak faiz yüzde 3.35'e, gecikme faizi ise bu durumda yüzde 3.65'e yükselecek. Nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.11'e yükselecek.Hafize Gaye Erkan 9 Haziran tarihinde Merkez Bankası başkanlığına atandıktan sonra 22 Haziran tarihli ilk PPK'da yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15'e, 20 Temmuz tarihli PPK'da yüzde 17.5'a çıkarılmıştı. 28 Temmuz tarihinde Merkez Bankası'nda ekip değişmişti. Üç başkan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan getirilmişti. Bu değişikliğin ardından 24 Ağustos tarihindeki PPK'da politika faizi yüzde 25'e çıkarıldı. PPK'da ayrıca Elif Haykır Hobikoğlu bulunuyor. Hobikoğlu Banka Meclisi'nden PPK üyeliği yapıyor. PPK aslında yedi üyeden oluşuyor. Bir başkan yardımcılığı ve bağımsız olarak dışardan katılan üyeye ilişkin henüz bir atama yapılmadı.Merkez Bankası bu işlemler için bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır.Enflasyonla mücadele algısı güçlenir.Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir.Enflasyon beklentisi düşer.İthal ürünlerin fiyatı düşer.Harcamalar azaltılır.Ürünlere olan talep düşer, ihracat azalır.FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.