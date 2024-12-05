Haber Tarihi: 05 Aralık 2024 16:26 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 16:26

Mehmet Türkmen: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi hangi takımlı?

Mehmet Türkmen, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Mehmet Türkmen kimdir? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Mehmet Türkmen: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi hangi takımlı?
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Mehmet Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin 2 maçında düdük çaldı


Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin ise 2 maçında yer aldı. Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.


32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 10 müsabaka yöneten Mehmet Türkmen, sezon başında ise Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.
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