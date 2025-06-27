Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 09:48 -
Güncelleme Tarihi:
27 Haziran 2025 09:48
Meclis tatili ne zaman? TBMM tatili ertelendi mi, çalışma süresi uzatıldı mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her sene 3 ay kadar tatil dönemine girer. 2025 Meclis tatiline de kısa süre kala Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tatil tarihi ertelendi. Meclis yoğun gündemle çalışmalarına bir süre daha devam edecek. Peki, TBMM 2025 tatili ne zaman?
Meclis tatil tarihi, memur ve emekli maaş zamları ve ÖTV düzenlemesi gibi kritik kararlar nedeniyle merakla araştırılıyor. Öte yandan kısa süre içerisinde TBMM'de terörsüz Türkiye süreci için bir komisyon kurulması da beklenenler arasında. İşte, Meclis tatil tarihine dair detaylar...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
MECLİS NE ZAMAN TATİL OLACAK?
TBMM, 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmesi gerekiyor.
Ancak yayımlanan Resmi Gazete kararına göre yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ertelendi. Tatil sürecine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.
TBMM'nin ne zaman tatile gireceğine dair tarih açıklaması gelmedi. Meclis gündeminin sakinleşmesi ardından tatil kararı duyurulacak.
Öte yandan 2024 yılında TBMM, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle tatilini 30 Temmuz'a ertelemişti.
TBMM, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Meclis Başkanı da doğrudan veya üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM, toplantı için bir araya gelinen konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.
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