Haber Tarihi: 16 Mart 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 12:03

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023! Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023! Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki illerde yaraları sarmak için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar belirlendi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? İşte, Bakan Özer'in yaptığı açıklamanın detayları

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023! Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı
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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı detayları belli oldu.  Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Açılan kontenjan sayıları, kadrolar, başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları kamuoyu ile paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Bu duyurunun ardından arama motorlarında 'MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru şartları, tarihleri, başvuru ekranı ve açılan kontenjanlar' araştırmaları yapılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde... 

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023! 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer personel alımıyla ilgili Son Dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer, istihdam edilecek personellerin öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Bakanlık büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire ve avukat kadrolarına alım yapacak.
MEB SÖZLEŞMELİ 5 BİN PERSONEL ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı.
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