meb gov tr lgs sonuclari 2020, LGS sonuçlar saat kaçta? (16 Temmuz)



LGS sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girmek gerekiyor.



LGS SONUÇ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



16 TEMMUZ 2020 İŞTE LGS SONUÇLARI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 16 Temmuz LGS sonuçları açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklama sonrasında günlerdir öğrenciler, veliler ve öğretmenler LGS sonuç öğrenmek için bir hayli meraklı aramalarını sürdürüyor.



2020 LGS SONUÇ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



LGS sonuçları geçtiğimiz yıllarda sabah saat 10:00 sıralarında açıklanmıştı. Bu sene LGS sonuçları açıklanacağı tarih olan bugünde saat 10:00 sıralarında açıklanması tahmin ediliyor.



LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.







Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ



Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandıLGS sonuçlarını daha önceden tahmin edenlerin yanı sıra sonraya bırakan öğrenciler de bulunuyor. LGS sonuç açıklaması yapıldığı gün olan 16 Temmuz'a gelindi ve öğrenciler LGS sonuçlarını öğrenmek için büyük bir merakla beklemeye başladı. LGS'den sonra soruların doğru yanlış olmasını kontrol ettikten sonra öğrenciler puanlarını hesaplayabiliyorlar ancak resmi açıklama 2020 LGS sınav sonuçlarını LGS sonuçları nasıl öğrenebilirim sorusu öğrenciler arasında sorulmaya devam ediyor.LGS sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girmek gerekiyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 16 Temmuz LGS sonuçları açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklama sonrasında günlerdir öğrenciler, veliler ve öğretmenler LGS sonuç öğrenmek için bir hayli meraklı aramalarını sürdürüyor.LGS sonuçları geçtiğimiz yıllarda sabah saat 10:00 sıralarında açıklanmıştı. Bu sene LGS sonuçları açıklanacağı tarih olan bugünde saat 10:00 sıralarında açıklanması tahmin ediliyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

sorusunun yanıtı öğrencileri merakta bıraktı. 2020LGS sınavının soruları ve cevaplarını gözden geçirmek isteyen öğrenciler, daha sonra LGS puanı hesaplayarak sonuçlar açıklanmadan önce bireysel olarak puanını bulmaya çalışıyor. LGS puanı hesaplarken nasıl bir yöntem izleniyor? Peki LGS sınav sonucu hesaplanırken hangi durumlar göz önüne alınıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını LGS sınavına giren öğrenciler için hazırladık.Tüm öğrencilerin sınav sonuçları belli olmadan yüzdelik dilim hesaplamak ancak tahmin üzerinedir. Zira, yüzdelik dilim tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre belli olur. Örnek vermek gerekirse, sınava giren öğrenci sayısı 100 bin kişiyse ve siz 10 bininci olduysanız, yüzde 10'luk yüzdelik dilime girmiş olursunuz. Ancak, tüm öğrencilerin sınav sonuçları belli olmadan 'kesin' yüzdelik dilim hesabı yapmak yanlıştır. Esas olarak, yerleştirme yapılırken doğru yanlış sayısı değil başarı sıralaması yani yüzdelik dilim geçerlidir.Geçmiş yıllara bakarak yüzdelik dilim ile ilgili yanlış sayısına göre şu öngörüde bulunabiliriz.0 Yanlış: Binde 11 Yanlış: Binde 92 Yanlış: Binde 343 Yanlış: Binde 644 Yanlış: Yüzde 1.035 Yanlış: Yüzde 1.456 Yanlış: Yüzde 1.947 Yanlış: Yüzde 2.458 Yanlış: Yüzde 3.019 Yanlış: Yüzde 3.6110 Yanlış: Yüzde 4.2511 Yanlış: Yüzde 4.9212 Yanlış: Yüzde 5.6113 Yanlış: Yüzde 6.3614 Yanlış: Yüzde 7.1215 Yanlış: Yüzde 7.916 Yanlış: Yüzde 8.7317 Yanlış: Yüzde 9.5918 Yanlış: Yüzde 10.4819 Yanlış: Yüzde 11.4420 Yanlış: Yüzde 12.43Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs'de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte, derslere göre soru kat sayıları...Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1