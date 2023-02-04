Mazota zam var mı? 4 Şubat (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 4 şubat 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...25 Ocak 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 25 kuruşluk zam gelmişti. Son olarak 27 Ocak 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60 kuruş indirim geldi.Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 4 Şubat 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;Motorin litre fiyatı 23,45 TLBenzin litre fiyatı 21,14 TLLPG litre fiyatı 10,54 TLMotorin litre fiyatı 23,72 TLBenzin litre fiyatı 21,37 TLLPG litre fiyatı 10,79 TLMotorin litre fiyatı 23,76 TLBenzin litre fiyatı 21,28 TLLPG litre fiyatı 10,54 TL